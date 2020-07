La prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della decisione del ministro Speranza arrivata ieri. Dal Brasile al Bangladesh: niente voli diretti o indiretti. E la lista potrebbe presto allungarsi.

A Roma inoltre, fermato e denunciato un bengalese positivo: era arrivato su un treno dall’Emilia. Spazio anche per lo sport e per il centro sportivo del Palermo. Progetto da 6 milioni: Torretta in pole. In alto la foto.