L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo: Savoia? «Non voglio entrare in altri argomenti che non siano legati al calcio – dice Pergolizzi – e lo faccio per rispetto di tutti. Abbiamo una società e delle persone che possono farsi carico delle risposte, ho già i miei pensieri e non vorrei dare occasioni ad altri di continuare a parlare di cose che non c’entrano nulla con il campo. Le vittorie servono anche a dare serenità – ammette Pergolizzi – i giocatori sono consapevoli delle difficoltà che ci possono essere in una piazza come Palermo in cui, se ti alleni bene, anche le pressioni possono diventare un ostacolo superabile. Quando vinci puoi lavorare meglio durante la settimana per crescere e provare a vincere tutte le partite che devi affrontare. Tutti si stanno allenando bene – dice l’allenatore – e sono felice di essere in difficoltà per fare le mie scelte. Potremmo giocare con una prima punta di riferimento o con un falso nove. Mi riservo la scelta fino alle ore che precederanno la partita, anche in funzione di come si schiererà l’avversario. Sforzini se è in condizione ed è motivato potrebbe dare continuità alla prestazione di domenica, Ficarrotta mi potrebbe dare pressione sul giocatore avversario che imposta la manovra. Sono tutti calciatori – spiega il tecnico – che sono in crescita fisicamente e che mi possono dare alternative non solo numericamente, ma anche per caratteristiche personali in funzione del gioco della squadra. È normale che rispetto ai terreni di Palmi o del San Tommaso ci sarà una differenza enorme – assicura Pergolizzi – però a prescindere dal campo affrontiamo una squadra che ha fatto risultato contro il Savoia, che ha rischiato ma è rimasta in partita, che ha equilibrio, si difende bene e ha individualità di livello. Potremo avere più spazio per il gioco in profondità rispetto ad altre trasferte, ma non dobbiamo dimenticare che affrontiamo una squadra che lotta per salvarsi e moltiplicherà forza e motivazioni».