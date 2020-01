L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’addio di Luca Nember al Trapani. Da lunedì, la vicenda che ha tenuto banco è stata quella che ha condotto all’interruzione del rapporto con il direttore sportivo Luca Nember, culminata con il comunicato ufficiale della società di giovedì mattina. L’atto conclusivo di un lungo tira e molla, poco intellegibile per chi è costretto ad osservare da fuori quanto accade. Fa specie che il secondo direttore sportivo stagionale ( Nember era subentrato a Raffele Rubino) salti con il mercato invernale in pieno svolgimento, con l’organico ancora da sistemare, e diverse operazioni in entrata e in uscita da compiere. La ricostruzione dei fatti: lunedì sera (e si arrivava dalla splendida vittoria contro l’Ascoli), trapela su tutti i siti specializzati la notizia che Nember sia sul punto di lasciare il Trapani per divergenze sul mercato con il tecnico Castori. Martedì mattina, il nuovo presidente Pino Pace pubblica una nota ufficiale nella quale, senza far nomi, fa presente che ” La Società ed il proprio Cda unanimemente concordano con quanto espresso da mister Fabrizio Castori riguardo la necessità che i nuovi acquisti di gennaio siano calciatori pronti a scendere immediatamente in campo… La Società, dunque, smentisce qualsiasi altra illazione, augurandosi che tutti i propri amministratori e dirigenti impegnati nelle operazioni di mercato, che debbono essere necessariamente in entrata ed in uscita, si atterranno responsabilmente a quanto espresso da mister Castori”. Traduzione: Castori vuole calciatori pronti, e l’attaccante Sow, con passato prestigioso e da una settimana con la squadra, non verrà tesserato. Sembra, insomma, che ci sia una diversità di vedute fra Castori e Nember: sensazione errata. Infatti, proprio Castori prende la parola mercoledì pomeriggio e sottolinea con forza: «Nessun litigio con il direttore Nember, con cui ho un ottimo rapporto». Il mercato va avanti, con la solita ridda di voci. Tutte operazioni che sta gestendo personalmente Fabrizio Castori. Il nuovo direttore sportivo potrebbe nascere da una soluzione interna. Pare che sia stata chiesta disponibilità all’attuale responsabile tecnico del settore giovanile, Sandro Porchia; ma c’è anche chi giura che nel giro di qualche settimana potrebbe arrivare Antonello Laneri, uomo molto vicino all’avvocato Paolo Giuliano, membro del Cda granata.