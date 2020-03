L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle possibili scelte di Pergolizzi in vista della sfida col Nola. «Le certezze sono fondamentali per ogni squadra – dice il tecnico – a nove partite dalla fine è normale fare leva sulle proprie convinzioni, puntare sulle certezze e fare leva sul lavoro fatto fino ad ora che non può e non deve essere abbandonato. È chiaro che partita dopo partita se c’è qualche cambiamento da fare un allenatore valuta tutto e poi decide. Nulla si improvvisa. Ma questa è una squadra che al di là del 4-3-3 ha sempre dimostrato di essere in grado di cambiare pelle non solo fra una partita e l’altra, ma anche nel corso della stessa partita. A determinare un risultato, però, non sono solo le scelte di un allenatore, ma anche gli episodi. Dobbiamo essere concreti – dice – e non possiamo pensare che dobbiamo vincere perché abbiamo perso a Licata. È dall’inizio della stagione che sappiamo di dovere vincere. Da questo punto di vista non è cambiato nulla.Un allenatore – dice – più che preparare fisicamente una squadra deve gestirla anche fuori. E per ventinove giocatori servono bastone e carota. Non tutti hanno la stessa personalità e la forza d’animo, ma l’obiettivo è lo stesso per tutti. Si deve lavorare sul dialogo con i singoli giocatori quando serve farlo e parlare al gruppo nel momento giusto. Solo così si allena l’atteggiamento. Facciamo due campionati diversi – spiega Pergolizzi – il Nola ha fatto un’ottima stagione, arriva al “ Barbera” con spensieratezza visto che ormai è salvo e noi invece abbiamo la pressione di vincere il campionato. Ma per noi cambia poco. Nessuna è venuta a Palermo per renderci omaggio, ma tutte si sono impegnate al massimo. Dobbiamo scendere in campo pensando che se il Nola gioca per salvarsi e noi per vincere il campionato significa che noi abbiamo qualcosa in più dal punto di vista tecnico. Quindi dobbiamo andare in campo e fare quello che abbiamo fatto fino ad ora per arrivare a questo punto del campionato in vetta alla classifica». Ricciardo è favorito su Sforzini per una maglia da titolare, mentre restano aperti due ballottaggi sulla fascia sinistra e in cabina di regia. Nel primo caso, Crivello e Vaccaro si contendono il ruolo di terzino, poi Martin è favorito su Mauri.