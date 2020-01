L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul momento che sta vivendo Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo. Il gioco espresso in campo non convince i tifosi e i risultati stentano ad arrivare con continuità perfino con le squadre più modeste del girone che lottano per non retrocedere. Il pareggio contro il San Tommaso è solo l’ultimo risultato inaspettato di una squadra costruita per dominare il campionato e che, invece, nelle ultime giornate ha riscontrato qualche difficoltà. L’entusiasmante sprint di inizio campionato ( dieci vittorie consecutive) è già in archivio e le poche vittorie arrivate nelle ultime settimane hanno fatto traballare seriamente la panchina di Rosario Pergolizzi, contestato soprattutto sui social. Il tecnico, al momento, gode completamente della fiducia dei dirigenti rosanero. Contro il Roccella scenderà in campo una difesa inedita, con Pergolizzi che dovrà inventare un nuovo schieramento per le prossime gare.