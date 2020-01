L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle dichiarazioni di Roberto Floriano, attaccante del Palermo: «Sono qui per vincere il campionato. Ho scelto Palermo dopo essere stato consigliato da Brienza e Sensibile. La piazza mi ha affascinato fin dall’inizio e giocare qui è stimolante. La situazione che sta vivendo oggi Palermo è paragonabile a quella del Bari dello scorso anno. Sono due grandi piazze in cui il calcio viene vissuto in maniera passionale. Sono arrivato in una situazione in cui il vantaggio non è ampio e ci sono tante pressioni, ma fa parte del calcio. Dobbiamo stare tranquilli e lavorare sodo per dimostrare di essere più forti degli altri». Basterà l’innesto di Floriano per avere la meglio sugli eterni rivali del Savoia? Da sempre un avversario imprevedibile per i rosanero. Una rivalità nata 20 anni fa dopo il play-off per la serie B perso dal Palermo e acuitasi nelle ultime settimane. Prima la lamentela del presidente onorario del Savoia Mazzamauro. Poi la polemica sul numero di rigori concessi finora ai rosanero e infine la rabbia per la vittoria sfumata al sesto minuto di recupero domenica scorsa contro il Castrovillari per un calcio di rigore concesso ai padroni di casa.