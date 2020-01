L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sugli unici tifosi del Catania presenti nel settore ospiti a Francavilla Fontana. Rosario Bertolo, ventottenne catanese fuori sede per motivi di studio, è partito direzione stadio intitolato alla memoria di Giovanni Paolo II. Il suo Catania gioca contro i padroni di casa, in un momento storico in cui l’attenzione dei tifosi è concentrata sulla telenovela della cessione della società e sulla situazione economica a dir poco critica dello storico club, matricola 11700. Il fatto è che non poteva mai pensare si sarebbe ritrovato da solo, dentro il settore ospiti del rinnovato stadio. La sua foto con la sciarpa rossazzurra al collo ha fatto il giro del web. «Non pensavo proprio di essere da solo, anzi in due – Rosario, raggiunto telefonicamente a Lecce, racconta di un altro tifoso presente nel settore ospiti con al seguito l’eloquente striscione “Liberate il Calcio Catania” – e sinceramente non mi ha fatto piacere. Perché è la dimostrazione della distanza che c’è in questo momento con la tifoseria. Una distanza che, a mio parere, può essere colmata solo con la cessione della società e l’arrivo di una nuova proprietà. Sicuramente Pulvirenti ci ha regalato stagioni esaltanti – conclude Rosario – ma il suo ciclo è finito».