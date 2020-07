L’edizione odierna di “Repubblica” riporta un’intervista realizzata ad Anthony Partipilo. Radici a Bari, presente con la maglia della Ternana, l’attaccante esterno nato nel 1994 è stato premiato dalla giuria social di Raisport per il gol più bello dell’annata 2019/ 2020, segnato l’ 8 settembre 2019 contro il Rende Che stagione è stata? «Un’annata che speriamo sia irripetibile a causa del Covid. Stare chiusi in casa ti permette di allenarti ma non di avere la palla o correre. Venivamo da tre mesi di inattività e ripartire con sfide importanti è stato complicato. Dal punto di vista personale ho avuto più continuità di prestazioni e segnato meno rispetto al 2019, con nove reti tra campionato e Coppa Italia, ma mancavano otto partite alla fine del campionato».



Meno di due mesi al nuovo campionato: che serie C sarà?

«Il gruppo C con Palermo, Avellino, Bari, eventualmente Cosenza e Trapani, sarà un girone infernale. Devi sempre dimostrare il tuo valore sul campo. A inizio anno nessuno credeva che il Monopoli sarebbe arrivato terzo e la Ternana quinta, eppure…».