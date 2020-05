L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul ritorno della ZTL a Palermo a partire dal 18 maggio. L’accesso sarà gratuito per fornitori e medici. Il sindaco ha deciso di andare avanti nonostante le proteste del Consiglio comunale e delle categorie produttive. Per motivare la sua posizione ha diffuso uno studio che, analizzando i dati delle tre centraline che abbracciano il perimetro Ztl — piazza Indipendenza, piazza Giulio Cesare e piazza Politeama — dice che tra il 2015 e il 2019 (la Zona a traffico limitato è entrata in vigore nel 2016), il biossido di azoto è stato azzerato, l’ossido di carbonio si è ridotto del 30 per cento e le polveri sottili del 20 per cento. «La Ztl non serve per fare cassa» dice il sindaco Orlando.