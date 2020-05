L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’ipotesi di ripresa della Serie A. Il Comitato tecnico scientifico si riunirà oggi per dare il via libera agli allenamenti collettivi dal 18 maggio. Ma la strada per la ripresa è in salita, a causa dei nuovi contagi riscontrati nelle squadre della massima serie. La partita è politica e la decisione spetterà a Conte. La settimana entrante sarà decisiva: domani o martedì il consiglio dei ministri, in cui anche la questione sport sarà affrontata. Martedì è in programma un consiglio della Lega Serie A, che mercoledì si riunirà in assemblea: sul tavolo la partita complessa dei diritti tv, ma anche la ricerca di un parere condiviso sulla ripartenza. Sempre mercoledì, Il ministro dello sport Spadafora relazionerà in commissione proprio sul tema della ripresa del campionato. Giovedì è in programma una Giunta straordinaria del Coni chiesta espressamente da Spadafora.