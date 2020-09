L’edizione odierna di “Repubblica” parla dello smart working. Adesso che c’è un “positivo” – scrive il quotidiano – lo scontro è più aspro. Ma la sfida non si è mai placata.

Mentre il Comune di Palermo e il resto della pubblica amministrazione tornano ad accelerare sullo smart working, la Regione continua a muoversi in direzione opposta: mercoledì l’assessora regionale alla Funzione pubblica Bernardette Grasso ha incontrato i sindacati e in un faccia a faccia in cui si sarebbe dovuto parlare della pubblica amministrazione ha confermato la linea del governo Musumeci, che da luglio ha chiesto ai dipendenti di tornare in ufficio.