L’edizione odierna di “Repubblica” parla del Coronavirus in Sicilia. A Partinico l’ipotesi che l’ospedale possa riospitare i pazienti Covid preoccupa.

La prossima settimana i componenti del Comitato “ Partinico c’è” scenderanno in piazza per « chiedere che il nostro presidio non venga smantellato un’altra volta, come fu fatto quando divenne centro Covid», dice uno degli organizzatori, Salvatore Giordano.

Nell’ospedale del Palermitano, per far fronte alle aree di terapia intensiva durante la prima ondata Covid, sono stati ridotti, e mai più ripristinati, i reparti di Chirurgia e Ortopedia.