Da stamattina Ryanair riprende a volare in Sicilia, infatti sono stati ripristinati i voli su Bologna, Trapani, Pisa, Begamo e Baden Baden in Germania. Gli aerei quindi hanno ripreso a volare, ma gli albergatori sono comunque preoccupati per le poche prenotazioni ricevute. L’edizione odierna di “La Repubblica” fa il punto della situazione sul turismo che è uno dei settori che sta subendo conseguenze disastrose dopo la pandemia di Covid. Di seguito le parole di Nicola Farruggio di Federalberghi Palermo: «L’80 per cento dei turisti arrivano in Sicilia in aereo dunque ben venga l’aumento dei voli, ma siamo ancora a numeri molto più bassi degli anni scorsi e le prenotazioni stentano. In più, i prezzi dei biglietti aerei rimangono elevati. Per questo abbiamo lanciato l’iniziativa di regalare una notte a chi arriva in aereo a Palermo e pernotta almeno per quattro giorni in provincia. Un modo per stimolare una domanda ancora debole».