Sta facendo molto discutere a Palermo la composizione dell’esercito antincendio della Forestale. Infatti secondo quanto riporta l’edizione odierna di “La Repubblica”, l’intero corpo è composto per lo più da over 55. Adesso il governo regionale prova a rimettere uomini in squadra: martedì, all’Ars, dovrebbe essere incardinato il disegno di legge che sblocca i concorsi nel Corpo forestale, riaprendo dunque i portoni di mamma Regione alle nuove leve dopo quasi un quarto di secolo.

Nel Corpo forestale ci sono circa 400 agenti in divisa, che si affiancano poi ai forestali più noti, gli operai che nella quasi totalità dei casi sono precari e che si dividono fra prevenzione e spegnimento degli incendi.