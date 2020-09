L’edizione odierna de “La Repubblica” si occupa del disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata qualche settimana fa nella zona del porto, all’altezza del molo Santa Lucia.

L’operazione scatterà domani mattina alle 6 fino alle 9 e prevede lo sgombero di circa otto mila persone (seimila residenti, i 1.700 domiciliati e un centinaio di anziani e disabili delle case di riposo) in un raggio di 400 metri, 63 strade in cui non si potrà nemmeno parcheggiare, un punto di raccolta in piazza Sturzo che si potrà raggiungere con navette gratuite. Off-limits dalle 9 alle 18 il porto, con gli imbarchi e gli arrivi destinati a subire ritardi, tranne quelli garantiti per Napoli e Ustica.

Il Comune e la Protezione civile hanno mobilitato otto bus navetta dell’Amat, che raggiungeranno il punto di raccolta di piazza Sturzo fra le 6 e le 9 del mattino. Ai residenti che escono viene raccomandato di chiudere i contatori del gas e dell’acqua, lasciare aperti infissi e vetrate dal primo piano in su, chiudendo serrande e persiane.

Di indossare la mascherina e portare con sé solo i documenti, i medicinali e gli oggetti necessari. Saranno tre i punti di raccolta per chi lascia casa: lo stadio ” Renzo Barbera”, il PalaUditore di via Ugo Perricone Engel e il PalaOreto di Santa Maria di Gesù. Non è stato comunicato l’orario del termine delle operazioni, ma nel caso dell’ordigno della Cala disinnescato quattro anni fa la zona rossa riaprì alle 13.

Sono 63 le strade e le piazze da sgonberare e dove scatterà il divieto di sosta già dalla mezzanotte di oggi: via Crispi (dal civico 90 al 290), diverse strade del Borgo Vecchio, come via Ximenes (dal civico 2 al 40 e dall’1 al 73), via La Masa, via Empedocle, via Gravina ( 2- 82 e 1- 99), via Principe di Scordia (88-190 e 67-173). E poi via Quintino Sella ( 2- 16 e 1- 11, via Emerico Amari ( 2- 100 e 1- 87), via Principe di Belmonte (2-44 e 1-47), via Principe di Granatelli ( 2- 32 e 1- 19), via Mariano Stabile ( 1- 29). Per gli aggiornamenti in tempo reale, invece, si può seguire il canale gratuito della app Telegram della Protezione civile di Palermo.