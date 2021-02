L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’arrivo dei monopattini a noleggio a Palermo.

Il Comune ha firmato l’accordo con le prime tre società di micromobilità, che potrebbero diventare nove nei prossimi mesi. In città sbarcheranno Bird Rides Italy, costola del colosso californiano, la veronese Bit Mobility e la Helbiz Italia, fondata dall’imprenditore di Acireale Salvatore Palella.





«Presto in città avremo migliaia di questi piccoli mezzi a emissioni zero, fondamentali per supportare una mobilità sostenibile, economica e intelligente sui piccoli tragitti», ha detto l’assessore alla Mobilità Giusto Catania. «Abbiamo scelto Palermo perché ha un clima ideale per molti mesi dell’anno, è pianeggiante e c’è un gran potenziale di sviluppo per la micromobilità — dice il direttore di sviluppo Italia della Bit Mobility Michele Francione — i nostri 400 mezzi siamo pronti, a giorni firmeremo il contratto e partiremo».