L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Gianni Bianchi, ex fisioterapista del Palermo e attualmente al Bayern Monaco:

«Per me dopo i miei primi cinque anni nel calcio a Bologna — dice spesso Bianchi — l’arrivo a Palermo fu un tassello fondamentale. Al primo anno siamo saliti in A e fu un’emozione incredibile e straordinaria. Bayern Monaco? Sono arrivato come suo fisioterapista personale — ha detto Bianchi — ma in uno spogliatoio è facile poi occuparsi anche di altri giocatori. Per me era la prima esperienza all’estero: non conoscevo la lingua e mi sono messo sotto a studiare, anche da solo quando ero in ritiro. Studiavo di notte, da mezzanotte alle tre scrivevo e mi preparavo quello che dovevo dire l’indomani».





E’ stato messo sotto contratto a vita con il Bayern con un accordo a tempo indeterminato. Non c’è calciatore che non sia passato dal Bayern che quando è andato via non gli abbia chiesto di seguirlo. E’ capitato con Ribery, Mario Gomez, Klose e tanti altri.