L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Massimo Farinella, direttore del reparto di Malattie infettive all’ospedale Cervello di Palermo: «All’aria aperta le mascherine non sono necessarie, se si rispettano le distanze di sicurezza. Ma bisogna usarle nei luoghi chiusi, anche a casa dei parenti. La mascherina chirurgica va sempre utilizzata in luoghi chiusi, quando non si riesce a mantenere la distanza sociale o allorché si ha frequentazione con soggetti più ricettivi rispetto a malattie trasmissibili, come anziani di case di riposo, cliniche o soggetti con patologie croniche».