L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla rabbia dei gestori di lidi «Noi — protesta Alessandro Cilano, leader della Fiba-Confesercenti — lavoriamo anche con bar, ristorazione e solarium. Abbiamo lavorato per prepararci, perché non possiamo partire? Quest’anno vedremo pochissimo turismo, dev’esserci consentito lavorare». «Così — si sfoga il numero uno di Base balneare, Antonio Firullo — si crea un’asimmetria con altre regioni. Ho sentito i miei colleghi di Liguria ed Emilia- Romagna: lì stanno già partendo, così spingiamo i turisti verso altre destinazioni. Ho diverse prenotazioni dal 1° giugno: devo cancellarle, a queste condizioni. Assurdo limitare le attività balneari che si possono svolgere in sicurezza e garantire quelle non controllate»