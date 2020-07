L’edizione odierna di “Repubblica” parla del potenziamento delle telecamere nelle aree a traffico limitato a Palermo. Il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza della Zona a traffico limitato rimane una chimera: le 26 telecamere che, secondo il Comune di Palermo, avrebbero dovuto entrare in servizio entro la metà di giugno, sono ancora nelle loro scatole nei depositi della ditta che si è aggiudicata l’appalto, ma che non può muovere un dito fino a quando il ministero dei Trasporti non si esprimerà sul progetto dei 26 nuovi varchi elettronici – scrive il quotidiano -. «Ho sollecitato il ministero dei Trasporti sia prima che dopo il lockdown — sottolinea l’assessore alla mobilità Giusto Catania — Mi hanno risposto che non siamo l’unica città ad attendere il parere e di attendere il nostro turno. Fortunatamente dopo l’esame dei progetti non ci è stato fatto alcun rilievo. Purtroppo fra Covid- 19 e smart working, i tempi si sono allungati di almeno sei mesi».