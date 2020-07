L’edizione odierna di “Repubblica” parla ancora della rissa shock di Mondello. «Io non c’entro nulla con la rissa, non ero a Mondello, ero a Castelvetrano con la mia famiglia» ha ripetuto più volte Matteo Ameduri, uno dei quattro giovani arrestati dalla polizia venerdì scorso per i due accoltellamenti del 6 giugno a Mondello. Sotto shock e visibilmente turbato il ragazzo ha ribadito più volte la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati ieri nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Simone Alecci. Oltre ad Ameduri, difeso dall’avvocato Roberto Mangano, ieri hanno risposto alle domande del gip anche gli altri due maggiorenni finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio in concorso – scrive il quotidiano -.