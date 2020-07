L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei ritardi nella concessione degli spazi ai locali di Palermo. Il sindaco ha battuto i pugni e ha sollecitato gli assessori a fare presto. Perché un mese dopo l’annuncio di nuove isole pedonali per garantire più spazio ai locali per tavoli e sedie, le ordinanze non ci sono ancora. E le autorizzazioni di suolo pubblico già rilasciate sono solo 15: su 197 richieste – scrive il quotidiano -.