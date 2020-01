L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle sfide Marina di Ragusa-Palermo e Marsala-Savoia, che potrebbero decidere le sorti del campionato. Proprio il Marina di Ragusa sette giorni fa ha fermato sullo 0- 0 in Campania il Savoia, permettendo ai rosa di aumentare il vantaggio in classifica fino a cinque punti. Il Marsala, sconfitto al “Barbera” tre settimane fa, per bocca del suo presidente Domenico Cottone ha promesso il massimo impegno per fare in modo che i campani lascino punti anche allo stadio “ Antonino Lombardo Angotta”. Un favore interessato quello del Marsala, se si considera che sono in corsa con il Marina di Ragusa nella lotta per non retrocedere: le due avversarie di Savoia e Palermo, infatti, sono separate da un solo punto e occupano rispettivamente il quintultimo e sestultimo posto della classifica. A Ragusa saranno presenti circa mille tifosi rosanero, una cinquantina a Marsala a fare il tifo per la squadra di casa. Da Torre Annunziata viaggeranno al seguito del Savoia circa 150 tifosi campani. Il Marsala recupera il suo bomber Pietro Balistreri, palermitano, e punta a ritrovare una vittoria che manca dal 15 dicembre, giorno del bottino pieno contro il Corigliano. Sul campo del Marina di Ragusa i rosanero, oltre alle assenze di Masimiliano Doda e Francesco Vaccaro, non potranno contare nemmeno su Giovanni Ricciardo e su Andrea Accardi, non convocato da Rosario Pergolizzi per un risentimento muscolare. Con la squadra, invece, è partito anche il capitano Mario Alberto Santana che nonostante il lavoro con i fisioterapisti nel decorso post operatorio per la ricostruzione del tendine d’Achille, vuole rimanere vicino ai compagni in un momento che può essere decisivo per la stagione. In attacco, persiste il ballottaggio tra Ficarrotta falso nove e Sforzini nel ruolo di prima punta. Per il resto della formazione, invece, le scelte sembrano già quasi tutte prese con Pelagotti fra i pali protetto dai tre difensori Peretti, Lancini e Crivello; a centrocampo Martin, neo papà, giocherà in coppia con Kraja, in vantaggio su Ambro, con Langella a destra e Martinelli a sinistra; in attacco Felici e Floriano aspettano di conoscere il nome di chi completerà con loro il reparto offensivo.