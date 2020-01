L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Marsala e Savoia. All’Angotta è previsto l’arrivo di un buon numero di tifosi del Palermo per sostenere gli azzurri. «Abbiamo fatto benino nella fase centrale del girone d’andata – riconosce il presidente Domenico Cottone – siamo riusciti ad accumulare un discreto vantaggio rispetto alla zona play-out; ma ultimamente è come se abbiamo inserito il freno a mano. Stiamo procedendo in maniera lenta, fallendo occasioni su occasioni a causa di errori a volte banali. E siamo piombati in zona play-out, dalla quale dobbiamo cercare di uscire prima possibile anche perché, dopo la prova odierna col Savoia, ci attendono ulteriori sfide insidiose contro Acireale in trasferta e Acr Messina in casa». Contro il Savoia, insomma, pur consapevoli che sarà una gara difficilissima, capitan Balistreri e soci debbono invertire rotta. Cosa che renderebbe un enorme favore alla capolista Palermo, oggi cinque punti sopra e che non vede l’ora di potere spiccare nuovamente il volo in classifica dopo la crisi di risultati avuta sul finire del vecchio anno e che ha permesso ai campani di portarsi addirittura a -3 dalla vetta.