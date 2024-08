Repubblica: “Palermo, la squadra dona le maglie all’orfanotrofio di Malindi”

L’edizione odierna de La Repubblica Palermo si sofferma sul gesto di beneficenza fatto dal Palermo regalando maglie all’orfanotrofio di Malindi in Kenya.

Non è una giornata come le altre all’orfanotrofio “Asante Sana Children’s Home” di Malindi, in Kenya. Un gruppo di palermitani, in vacanza all’insegna della solidarietà, ha portato gioia e allegria a quaranta bambini dai 2 ai 15 anni, donando loro maglie e pantaloncini del Palermo, oltre a giochi e un kit per la scuola con colori e album da disegno.

L’iniziativa è stata particolarmente significativa per Manfredi Novara, un quarantenne palermitano, che ha voluto celebrare il quinto compleanno di suo figlio Gabriele in modo speciale. “Abbiamo fatto visita ai bimbi dell’orfanotrofio e il regalo più grande è stato poter trascorrere con loro un pomeriggio di gioco e divertimento, grazie anche alla generosità del presidente del Palermo, Dario Mirri”, racconta Novara. “Non c’è felicità o ricchezza senza condivisione. Nulla ha valore se non lo si può condividere, e oggi vedere mio figlio regalare maglie, colori, album o semplici abbracci, nel giorno in cui solitamente i regali si ricevono, mi ha commosso”.