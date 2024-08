Repubblica: “Palermo, tre pedine per il salto di qualità. E i tifosi rosanero puntano a nuovi record”

L’edizione odierna de La Repubblica Palermo si sofferma sul mercato del Palermo.

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Brescia di domani (ore 20:45), con una squadra che sta iniziando a definire i suoi punti fermi. Anche se la stagione è solo agli inizi e alcune questioni sono ancora da risolvere, ci sono già segnali positivi che fanno sperare in un campionato vincente.

Porta

Uno dei primi dilemmi che Dionisi ha dovuto affrontare riguarda il portiere. Con la cessione di Pigliacelli e l’infortunio di Desplanches, Gomis è stato chiamato a difendere la porta e ha risposto in modo eccellente, dimostrandosi decisivo nel match contro il Parma. Per ora, Gomis sembra essere inamovibile.

Centrocampo

A centrocampo, Ranocchia e Gomes sono già delle certezze, ma l’inserimento di Blin ha aggiunto la forza necessaria. L’ex Lecce ha impressionato sin dal suo esordio contro il Leicester e ha confermato il suo valore nel match contro l’Oxford. La sua presenza sembra destinata a diventare un pilastro per il Palermo.

Attacco

In attacco, il Palermo punta sul risveglio di Insigne, che ha già mostrato il suo valore con un assist e un gol decisivo in Coppa Italia. A destra, si spera nella rinascita di Di Francesco, mentre in difesa, Nikolaou deve ancora trovare la migliore condizione, dopo aver causato un rigore pericoloso.

Calciomercato

Sul fronte del mercato, il direttore sportivo De Sanctis sta lavorando per rinforzare ulteriormente la squadra, con nomi come Ferrari del Sassuolo e l’ala Tadeo Allende del Celta Vigo nel mirino.

Supporto dei Tifosi

Un grande valore aggiunto per il Palermo sono i tifosi, con oltre 12.743 abbonamenti già sottoscritti, superando i numeri della stagione precedente. Solo la Sampdoria ha fatto meglio, con circa 18.300 tessere vendute. Anche sugli spalti, la sfida si preannuncia elettrizzante, con una folta rappresentanza di tifosi rosanero che seguirà la squadra a Brescia.

Alla vigilia della partita, Dionisi ha dichiarato: «Siamo pronti e vogliamo incidere dall’inizio. Abbiamo lavorato bene in funzione di Brescia, ma il percorso è lungo».