Corriere dello Sport: “Torregrossa ultima idea del Cosenza. Graves alla Reggiana. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Ernesto Torregrossa (32) in forza al Pisa è stato richiesto espressamente dal tecnico Alvini. Torregrossa andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Tutino passato alla Samp. Vicino alla chiusura la trattativa per l’esterno difensivo sinistro del Taranto Antonio Ferrara (25), giocatore che può ricoprire più ruoli nel reparto di difesa. Per l’esordio casalingo di domenica sera, biglietteria elettronica presa d’assalto dai tifosi giallorossi e concentrazione massima per affrontare al meglio il Sassuolo. Mister Caserta ha già numeri risicati. Ma volti nuovi arriveranno solo dopo la prima di campionato visto che il Como, col quale è stata intavolata la trattativa per arrivare al prestito con diritto di riscatto del terzino destro Tommaso Cassandro (24), ha la necessità di avere l’esterno in rosa per il debutto di lunedì sera, dovendo far fronte a diverse defezioni.

Sugli altri fronti, c’è interesse per il trequartista della Cremonese Cesar Falletti (31), mentre appare defilata la posizione dei giallorossi per l’attaccante del Vicenza Matteo Della Morte (24) e per quello del Lecco Nicolò Buso (24), desideroso di proseguire la propria carriera in serie B, ma con la propria società ostinata a monetizzare quanto più possibile. Con la Salernitana, per arrivare al mediano Mamadou Coulibaly (25), c’è da ancora lavorare per il ds Ciro Polito alle prese anche con l’estero per assicurare una sistemazione al difensore centrale Luka Krajnc (29), arrivato un anno fa in giallorosso. Il Cesena insiste con il Parma per avere Anthony Partipilo (29), che pure ha molti estimatori nella cadetteria (Bari su tutti). Piace anche il centrocampista dell’Atalanta, classe 2006, Leonardo Mendicino (18), sul quale a loro volta hanno messo gli occhi altri club cadetti (Carrarese in primis).

Qualcosa andrà fatto anche in attacco, perchè dopo il rinnovo fino al 2028 di Cristian Shpendi (21) c’è da capire chi andrà a completare il reparto, dove intanto ieri è sbarcato ufficialmente Van Hooijdonk, presentato alla stampa. Dirà addio Roberto Ogunseye (28), a un passo dal trasferimento al Latina. La Reggiana cerca rinforzi in difesa e a stretto giro di posta ne sono attesi due in entrata, forse già in tempo per l’esordio in campionato di domenica prossima contro il Cittadella: Simon Graves (25) del Palermo è l’elemento di esperienza che Viali andava cercando da tempo, un lungagnone di 191 centimetri che potrebbe far valere la sua stazza davanti a Bardi. Con i rosanero c’è già un’intesa di massima per il danese.