Corriere dello Sport: “Dionisi all’assalto di Maran. Le probabili formazioni di Brescia-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Brescia e Palermo.

Allenatore: Maran

A disp.: 12 Avella, 32 Papetti, 5 Calvani, 19 Corrado, 33 Muca, 21 Fogliata, 4 Paghera, 8 Bjarnason, 39 Besaggio, 16 Buhagiar, 9 Bianchi, 7 Juric, 20 Nuamah.

Indisponibili: Moncini. Squalificati: – .

Diffidati: –.

Ultime: Moncini è bloccato per un mese dalla pubalgia. Verreth debutta in campionato con il Brescia.

Allenatore: Dionisi

A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 14 Vasic, 26 Verre, 30 Saric, 7 Di Mariano, 19 Appuah, 20 Henry.

Indisponibili: Lucioni, Segre, Di Bartolo.

Squalificati: -. Diffidati: -. Ultime: Lucioni in forte dubbio anche per la panchina, conferma per Nedelcearu. Per Verre prima convocazione.