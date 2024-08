Corriere dello Sport: “Brescia contro Palermo la prima già profuma di A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara tra Brescia e Palermo in programma venerdi ad aprire la stagione in B.

La Serie B riparte quest’anno con un anticipo che vede il Palermo nuovamente protagonista. Se l’anno scorso lo scenario fu il San Nicola di Bari, dove la partita si concluse con un rocambolesco 0-0, quest’anno i rosanero faranno il loro esordio al Rigamonti di Brescia. È proprio qui che, lo scorso marzo, la gestione Corini subì un duro colpo, con una pesante sconfitta che vide il Palermo subire quattro gol in un solo tempo. Quel risultato, seguito da un’altra disfatta a Pisa, segnò l’inevitabile fine di quel ciclo. Tuttavia, la partita di domani promette di essere un confronto di prestigio, con entrambe le squadre che arrivano da importanti vittorie in Coppa Italia contro avversarie di Serie A, rispettivamente il Venezia e il Parma. Per celebrare l’inizio del campionato, Dazn, detentore dei diritti fino al 2027, trasmetterà la partita gratuitamente sulla propria piattaforma, accessibile anche ai non abbonati tramite la loro App.

L’effetto Dionisi

Il cammino del campionato è lungo, e trarre conclusioni definitive sarebbe prematuro. Tuttavia, ciò che emerge in casa Palermo è che, nonostante una stagione non del tutto soddisfacente, la società ha preferito operare ritocchi mirati piuttosto che una rivoluzione completa. La scelta di affidare la panchina a Dionisi sembra aver convinto pienamente la città e i tifosi, portando un rinnovato entusiasmo. Dionisi, con un passato in Serie A ma anche una buona conoscenza della Serie B, è consapevole della difficoltà del percorso e mantiene un approccio equilibrato: «Arriviamo a questo esordio proprio come speravo – afferma Dionisi – il Palermo vuole incidere fin dall’inizio, ma andremo passo dopo passo. Il Brescia è una squadra ben organizzata, ma abbiamo le qualità per metterli in difficoltà». La sua filosofia è chiara: «Otterremo quello che meriteremo», un modo per evitare alibi e promuovere un calcio propositivo.

La squadra

Anche se l’allenamento odierno deve ancora svolgersi, le scelte per il Palermo sembrano già delineate: la squadra vittoriosa a Parma dovrebbe essere confermata. Lucioni resta in forte dubbio anche per la panchina a causa di fastidi all’anca, mentre Verre, pur convocato, non è ancora al massimo della condizione. Il centrocampo, in attesa del rientro di Segre, sarà affidato al trio Gomes-Blin-Ranocchia, un gruppo di giocatori che, pur non essendo registi puri, sono capaci di avviare l’azione all’occorrenza. Dall’altra parte, Maran punta sulla continuità e sulla fiducia costruita già dal finale della scorsa stagione, con un tandem offensivo formato da Olzer e Borrelli, quest’ultimo già autore di una doppietta contro il Palermo nella passata stagione.