Corriere dello Sport: “Empoli su Faraoni. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Preso Marco Bresciani (24) per 2 milioni di euro più 10 di riscatto e una serie di bonus, l’Atalanta lavora per chiudere altri tre colpi: Matt O’Riley (23) del Celtic, Kevin Danso (25) del Lens e Wesley (20) del Flamengo. Per il centrocampista danese e il difensore austriaco i dialoghi sono continui e vanno avanti ormai da settimane, con i bergamaschi in pressing costante sui rispettivi club. L’ultima offerta per il primo riporta ormai circa 22-23 milioni di euro con il Celtic che, forte della concorrenza del Brighton, pretende un ultimo sforzo. Per quanto riguarda Danso, la cifra pretesa dai francesi è invece sui 25 milioni, mentre la proposta per la freccia del Flamengo si aggira sui 16 milioni di euro più bonus. In uscita resta così sempre l’attaccante maliano El Bilal Touré (22), molto stimato dallo Stoccarda, ma proposto anche ad altri club. E invece Robin Gosens (30)? Il tedesco, ancora nei radar del Torino, può tornare solo con l’uscita di Mitchel Bakker (24).

ATTACCANTE PER GILA. Grandi manovre anche al Genoa, in uscita e in entrata, con l’obiettivo di consegnare presto ad Alberto Gilardino un nuovo attaccante. Il più vicino resta Fabio Silva (22), portoghese del Wolverhampton richiesto dai dirigenti liguri con la formula del prestito e diritto di riscatto. Ieri nuovi contatti tra le parti per arrivare a dama. Poi, resta nei radar Anton Matkovic (18) anche se con l’Osijek l’operazione non è facile e servirà una nuova offerta per avvicinarsi alle condizioni del club. Intanto, è arrivata l’ufficialità per il terzino Brooke Norton-Cuffy (20).

A proposito di annunci: il Torino ha ufficializzato Antonio Donnarumma (34). Il fratello di Gigio sarà il secondo/terzo portiere dei granata: ha firmato un contratto di due anni, fino al 2026. Per la difesa resta poi viva la trattativa per Flavius Daniliuc (23), che la Salernitana vuole cedere per 5 milioni. Lassana Coulibaly (28) è stato invece ufficializzato dal Lecce: pagato 2 milioni di euro con bonus, il centrocampista maliano ha firmato un contratto fino al 2027, con opzione per un’altra stagione. E non finisce qui, perché i giallorossi hanno sondato anche l’attaccante del Troyes Rafiki Said (24). L’Empoli valuta Davide Faraoni (23).

UFFICIALITÀ. A Parma nel frattempo è arrivata anche la firma di Matteo Cancellieri (22). «Ho scelto di venire qui perché ho seguito il progetto dell’allenatore e del suo staff valorizza molto gli esterni e credo che sia un gioco molto adatto alle mie caratteristiche», le parole del giocatore romano rilasciate al sito dei gialloblù. Il Venezia ha sempre in pugno Hans Nicolussi Caviglia (24) della Juventus e aspetta la partenza di Tanner Tessmann (22). Operazione da circa 5 milioni di euro per il giovane centrocampista dei bianconeri. Infine l’Udinese ha il sì del portiere Razvan Sava (22).