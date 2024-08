Tuttosport: “Brescia-Palermo. Partenza in salita”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro il Brescia.

Il Brescia si prepara ad aprire il campionato nella propria casa, il Rigamonti, in una partita che molti, compreso il presidente Massimo Cellino, considerano uno scontro diretto. Dopo aver raggiunto l’ottavo posto e perso la semifinale playoff negli ultimi secondi, le Rondinelle mirano a fare un passo avanti. Nonostante i pronostici che collocano il Brescia tra le squadre subito dietro le favorite, l’allenatore Rolando Maran rimane cauto: “Questi sono discorsi estivi che lasciano il tempo che trovano. I pronostici non fanno classifica, i punti ce li dovremo guadagnare con il grande sacrificio messo sul campo già la scorsa stagione.”

A tre mesi dalla gara di Catanzaro, c’è maggiore consapevolezza, e anche se il mercato estivo non ha portato grandi acquisti, la forza del Brescia, come sottolineato da Maran e Cellino, risiede proprio nella continuità e nel mantenimento dell’ossatura della squadra. Le vittorie contro Genoa (in amichevole) e Venezia (in Coppa Italia) hanno alimentato l’entusiasmo e per domani sera al Rigamonti sono attesi almeno 8.000 spettatori, un aumento significativo rispetto alla media di 5.000 della scorsa stagione. Maran chiama a raccolta i tifosi: “I nostri tifosi possono fare la differenza.”

Il Brescia, che ha sempre vinto nella prima giornata degli ultimi tre campionati di Serie B, vuole partire forte sfruttando il fattore campo, dato che anche la prossima partita sarà in casa, contro il Cittadella. L’unico assente sarà Moncini, alle prese con una pubalgia che richiederà tempo per il recupero. Maran ha ottenuto ottime risposte dal suo attacco, con Galazzi e Olzer a supporto di Borrelli.

QUI PALERMO

Il Palermo è alla caccia di conferme dopo la brillante vittoria in Coppa Italia contro il Parma. I rosanero cercano di bissare quel successo nella partita che inaugura la nuova stagione di Serie B, il terzo campionato per il Palermo tra i cadetti dopo la rinascita. L’obiettivo della stagione è chiaro: la promozione in Serie A. Tuttavia, il percorso inizia in salita, con i lavori in corso al Barbera che costringeranno il Palermo a giocare le prime tre partite in trasferta. La prima sfida sarà contro un Brescia che, come il Palermo, ha eliminato una squadra di Serie A (il Venezia) in Coppa Italia.

“Loro hanno fatto una grande partita,” riconosce l’allenatore Alessio Dionisi. “Il Brescia è una squadra ben organizzata e ottimamente allenata, che già un anno fa ha avuto una lunga striscia positiva e ora vorrà iniziare nel migliore dei modi davanti ai propri tifosi. Ma anche noi abbiamo iniziato bene e vogliamo continuare su questa strada. È doppiamente bello ed emozionante aprire il campionato, una cosa che ci responsabilizza ulteriormente, ma è anche solo la prima partita.”

Dionisi ritorna in Serie B a tre anni e tre mesi dall’ultima volta, quando vinse il campionato con l’Empoli. Ora dovrà cercare di ripetere quell’impresa con il Palermo. A Brescia, il tecnico dovrebbe confermare gli undici che hanno vinto a Parma, con Verre e forse Lucioni tra i convocati. “I ragazzi hanno lavorato bene sia in ritiro che in questi giorni,” conclude Dionisi, “e sono sicuro che proveranno a rendere fieri i nostri tifosi.”