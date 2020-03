L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle denunce comminate ad un posteggiatore nel giro di poche ore. La polizia municipale di Palermo ha denunciato per due volte nel giro di sei ore un posteggiatore abusivo, N.G. le sue iniziali, 59 anni, per inottemperanza ai decreti del presidente del Consiglio dei ministri per la lotta alla diffusione del coronavirus. L’uomo, beneficiario del reddito di cittadinanza e per questo segnalato anche all’Inps, è stato scoperto e identificato dai vigili urbani ieri mattina mentre era “al lavoro” tra largo Gioacchino Crisafulli e via Tommaso Marcellini, nei pressi di corso Calatafimi. Nel primo pomeriggio, senza i “validi motivi” richiesti dalle nuove norme anti-contagio, si è presentato al comando della polizia municipale di via Dogali, dove è stato nuovamente denunciato.