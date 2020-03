L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle misure per arginare l’emergenza Coronavirus. Il governo ha deciso di correre ai ripari: multe amministrative fino a 2.000 euro e confisca dei mezzi utilizzati per lo spostamento non autorizzato, auto o moto. Una correzione in corsa che il Consiglio dei ministri approverà già oggi con l’ennesimo decreto che dovrebbe anche fare finalmente ordine nella selva di ordinanze firmate dagli amministratori locali, a cominciare da quella firmata lo scorso weekend dal governatore della Lombardia che prevede multe fino a 5000 euro per chi viola il decreto. L’autorizzazione da parte dell’Enac del ricorso ai droni, già utilizzati da alcuni giorni da diverse polizie municipali per controllare dall’alto spostamenti e eventuali assembramenti, la rigidità e la capillarità dei controlli da parte di forze dell’ordine e militari da un capo all’altro della penisola, e ora anche una nuova versione del modulo di autocertificazione da scaricare dal sito del Viminale, sono i nuovi strumenti con i quali il governo intende dare un’ulteriore stretta per garantire quel distanziamento sociale indispensabile per abbassare la curva dei contagi nella speranza che la situazione al sud si mantenga sotto controllo.