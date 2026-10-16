Repubblica: “Sfida tra Palermo e Mantova. Confronto tra attacchi letali”

Mantova-Palermo sarà anche una sfida tra i due attacchi più prolifici della Serie B. Da una parte Dennis Johnsen, protagonista dell’avvio di stagione rosanero, dall’altra Francesco Ruocco, principale riferimento offensivo della formazione lombarda. Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, le due squadre occupano le prime posizioni della classifica e si presentano allo scontro diretto con numeri importanti in fase realizzativa.

Il Palermo di Filippo Inzaghi guida il campionato con quattordici reti segnate nelle prime sei giornate, confermandosi la squadra più prolifica del torneo. Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, uno dei protagonisti assoluti è Dennis Johnsen, già autore di quattro gol e cinque assist in campionato. Il norvegese occupa inoltre la terza posizione nella classifica dei marcatori, confermando una crescita significativa in termini di concretezza e capacità di incidere sulle partite.





Dall’altra parte c’è il Mantova, secondo in classifica a due punti dai rosanero e forte di tredici reti realizzate. Il principale pericolo per la difesa di Inzaghi sarà Francesco Ruocco, autore di cinque gol e secondo nella graduatoria dei cannonieri cadetti. Alessandro Geraci, sulle colonne di Repubblica Palermo, sottolinea però come la formazione di Francesco Modesto possa contare anche su altre soluzioni offensive: Vlahovic ha già segnato due reti, mentre Ilie ha contribuito con un gol e due assist. Particolarmente significativo anche il rendimento del difensore Castellini, capace di confezionare quattro passaggi vincenti.

Il Palermo risponde con un reparto offensivo ricco di alternative. Pohjanpalo ha realizzato due gol e fornito altrettanti assist, dimostrando di saper contribuire anche alla costruzione del gioco. Palumbo è già arrivato a tre reti, mentre Vavassori rappresenta una delle sorprese di questo avvio di stagione. Il giovane esterno, esploso con la doppietta contro il Padova, è stato chiamato a raccogliere l’eredità dell’infortunato Strefezza, ritagliandosi uno spazio importante nello schieramento rosanero.

Come conclude Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il confronto del Martelli metterà di fronte due squadre separate da appena due lunghezze e accomunate da una notevole capacità di trovare la via del gol. Per il Palermo sarà l’occasione di difendere il primato e confermare la superiorità offensiva mostrata nelle prime sei giornate, mentre il Mantova proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la capolista.