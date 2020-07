Repubblica: "Palermo. Il caso. Stop al distanziamento sui bus ma scoppia la polemica «Perché ancora limiti ai cinema?»"

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle norme anti Covid-19. In Sicilia niente più distanza tra le persone su bus e pullman. Le nuove regole si applicano anche al trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, al trasporto pubblico non di linea e ai servizi autorizzati, inclusi taxi, noleggio con conducente o senza, autobus turistici, aliscafi e navi per le isole minori. «Facciamo appello a Musumeci – dicono il presidente di Anec Sicilia Paolo Signorelli e il presidente di Anec Palermo Andrea Peria – affinché si dia la giusta attenzione allo spettacolo in particolare al cinema riducendo le attuali prescrizioni per far ripartire tutto il comparto che ad oggi conta 120 giorni di chiusura».