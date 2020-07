L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul traffico rivoluzionato a Palermo. I lavori dell’anello ferroviario diventano una prova di pedonalizzazione. Chiude via Ruggero Settimo e il traffico viene deviato su via Dante. Per raggiungere via Cavour si dovrà fare il giro da via Brunetto Latini e via Volturno, come si fa la domenica quando c’è l’isola pedonale. L’impegno del Comune è di completare i lavori entro l’11 dicembre così da salvare lo shopping natalizio. L’obiettivo sottotraccia è pedonalizzare via Ruggero Settimo e via Emerico Amari.