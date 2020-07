L’edizione odierna di “Repubblica” parla del nuovo sequestro al lido Acapulco dell’addaura. In cinque anni sono 14 i verbali di sequestro dell’area con altrettante denunce penali per occupazione di suolo demaniale. Eppure, ogni estate il lido Acapulco risorge dalle ceneri dei verbali, pronto per una nuova stagione di sigilli. Puntuali anche quest’anno sono arrivati i primi verbali alla famiglia Frisella, che da anni sfida le regole occupando lo spazio accanto al Roosevelt con il figlio Aldo e montando una piattaforma con il padre Pietro ( tranne quest’estate per la diffida da parte dell’autorità giudiziaria) senza autorizzazioni o violando la normativa che regola i lidi – scrive il quotidiano -.