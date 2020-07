L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della questione allenatore in casa Palermo. Il nome di Caserta, che sembrava in pole, si è andato sgretolando – scrive il quotidiano -. Nella lista di Sagramola e Castagnini c’è Roberto Boscaglia, ma c’è stata una riflessione anche su Pecchia e un sondaggio per Italiano. Nella lista sarebbero finiti anche Alvini della Reggiana e Sottil.