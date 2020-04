L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla quarantena dei bambini. Conoscono le ricette di dolci, provano i colori, costruiscono con materiali, è così che i bambini trascorrono la loro quarantena. La mamma Manuela Riotta che ha due figli di 5 e 9 anni, afferma: «Ogni notte non dormo e penso a come poterli fare giocare il giorno dopo. Studiamo, giochiamo, disegniamo, ma da un po’ mi accorgo che sono stanchi di questa routine imposta dallo stare a casa. I bambini non esprimono le loro emozioni ed è difficile capire quanto stiano realmente soffrendo in questo periodo. Devono correre, respirare, vedere la luce, questo manca, la nostra casa è grande ma molto buia. Stiamo tutto il giorno con la luce accesa». Chiara Vizzini di bimbi ne ha due e non ha mai smesso di lavorare. «Ormai c’è molta stanchezza da parte degli adulti, cediamo davanti alla tv, non possiamo reggere intere giornate così soprattutto continuando a lavorare».