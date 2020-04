L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo: “Siamo pronti alla fase 2 per i bambini. Ma aspettiamo l’ok da chi ha le competenze scientifiche. Da un lato abbiamo attivato il servizio di assistenza psicologica grazie a professionisti che si sono messi a disposizione gratuitamente e che possono aiutare chi in questo momento sta soffrendo a casa. E abbiamo, per quanto di nostra competenza, autorizzato l’apertura del parco della salute per i bambini con disabilità: possano andarci con distanze di sicurezza e a fasce orarie. Dall’altro lato abbiamo lavorato a un piano per riaprire i parchi che mi auguro, sempre nel rispetto delle indicazioni degli esperti, avvenga presto. Appena arriverà la decisione del governo, noi siamo pronti ad aprire in sicurezza ville, aree verdi, parchi giochi, cortili di scuola. Saranno usufruibili centinaia di spazi recintati e quindi controllabili: da villa Trabia a villa Garibaldi, passando per il roseto di viale Campania al castello di Maredolce. Sarà previsto un numero limitato di persone che possono accedere nello stesso momento e si dovrà prenotare online l’ingresso. Immagino una spiaggia messa in sicurezza, in cui le aree sono ben delimitate e le persone ci possono accedere in maniera contingentata».