L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui comuni siciliani con zero contagi, i cosiddetti “Covid-free”. A Blufi, Sclafani Bagni, Polizzi Generosa, Bompietro, Caltavuturo, Geraci Siculo, il virus non è arrivato «La nostra comunità ha tremila abitanti divisi in 33 frazioni, la geografia ci ha aiutato» dice il sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso. Sclafani Bagni è il paese più piccolo della Sicilia, con 402 abitanti: «Per noi è più semplice sapere chi arriva da fuori e beccare chi viola le ordinanze. C’è solo una strada», dice il sindaco Giuseppe Solazzo. Nessuno dei 7.000 abitanti di Isola delle Femmine si è ammalato. Si è fermata la Italcementi e le forze dell’ordine presidiano l’imbocco di autostrada e statale.