L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla possibile ripresa del campionato di Serie D. Il Palermo è pronto, gli altri club no. Il protocollo federale prevede controlli clinici oltre la normale visita medica con test molecolari e sierologici per la ricerca di eventuali positività nascoste; sanificazione continua dei luoghi di allenamento e degli alberghi scelti come sede per il gruppo squadra che dovrà essere a numero chiuso. Il tutto per una spesa stimata intorno ai centomila euro a squadra. Il club rosa è disposto ad affrontare la spesa, ma le altre squadre lamentano problemi. Il Savoia spinge per una riforma che vedrebbe la promozione anche per la seconda in classifica. A Troina nessun tipo di protocollo è attuabile. A Marsala c’erano problemi economici già prima dell’esplosione della pandemia. Le uniche a lasciare uno spiraglio aperto sono Licata e Biancavilla.