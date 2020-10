L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’effetto Covid all’asilo. I genitori rinunciano alla scuola dell’infanzia e tengono i figli a casa.

«Sono soprattutto i nuovi ingressi — dice Marina Venturella, preside della Levi Montalcini — C'è molta paura del contagio, e nonostante le nostre rassicurazioni i genitori hanno deciso lo stesso di rinunciare all'iscrizione. Nelle classi dell'infanzia abbiamo piccoli gruppi, anche di dodici».







Stefania Sales, mamma di una bimba di tre anni e mezzo, al primo caso Covid fra le maestre, ha deciso di farla restare a casa con i nonni. «Non è stata una scelta facile — dice — Mia figlia va al nido da quando aveva sette mesi, è sempre andata a scuola. Ma quando ho percepito il contagio così vicino sono entrata nel panico. Ho pensato che se dalle maestre il virus fosse arrivato ai bambini, mia figlia si sarebbe sicuramente ammalata. Inoltre vivo anche con i miei genitori che sono soggetti a rischio, e a una bimba di tre anni e mezzo non si può chiedere di stare lontana dai nonni. Allora non me la sono più sentita. La settimana scorsa ho deciso di non portarla più».