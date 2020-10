L’edizione odierna de “La Repubblica” esalta il “Tanque” Pablo Nicolas Caballero, bomber argentino dell’FC Messina che ha deciso la stracittadina contro l’ACR.

Gli sono bastati 10 minuti per entrare in campo e trasformare il calcio di rigore. Il neo bomber giallorosso vanta ben 138 presenze nella cadetteria spagnola. In riva allo Stretto si è presentato in forma smagliante, carico e motivato, e pronto a gonfiare reti con il suo numero 27 sulla schiena:





«2 + 7 fa 9, il mio numero preferito. Sono molto contento per il mio primo gol con la maglia dell’Fc Messina, e sono felice di giocare con tanti miei connazionali».