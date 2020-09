L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull'”acchianata” negata. Ieri, al santuario di Monte Pellegrino dedicato a Santa Rosalia non c’erano 20 mila persone come ogni anno, ma silenzio, nastri bianchi e rossi a interdire l’accesso. «Non si era mai vista una cosa del genere, non c’è nessuno nel giorno dell’”acchianata”. Abbiamo fatto un incasso di 10 euro, non ce lo dimenticheremo mai questo giorno. Altrove li fanno gli eventi per la Santuzza, qui si è deciso di chiudere tutto». Il santuario aprirà le porte ai pellegrini soltanto da martedì a venerdì con l’aiuto dei volontari della Protezione Civile che faranno mantenere il distanziamento.