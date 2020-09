L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle famiglie di Palermo positive al Coronavirus «Non moriremo di Covid, ma di tifo» ironizzano. Da quando sono in isolamento nessuno è venuto a raccogliere i rifiuti accumulati sui loro balconi. «Non sappiamo dove abbiamo preso il virus, chissà, forse in vacanza, in una struttura vicino Palermo — racconta Salvatore — Per fortuna stiamo bene, non abbiamo particolari problemi. Tranne quello con i rifiuti… Il 31 agosto l’Asp, che devo dire non ci ha abbandonato, ci ha fatto sapere di aver sollecitato di nuovo l’azienda a provvedere alla raccolta, ricevendo rassicurazioni. Poi il dipendente del Protocollo mi ha detto che per raccogliere i rifiuti, vista la situazione particolare che stiamo vivendo, serve una particolare autorizzazione del Comune. E noi che dobbiamo fare?».