L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui giovani del Palermo.

Giacomo Corona, non solo per aspetto fisico e atteggiamento, ricorda il padre Giorgio e sembra avere già la sfrontatezza dell’attaccante.

Enrico Mauthe, arrivato in ritiro da difensore, è stato provato centrocampista centrale e non ha sfigurato affatto. Toccherà alla società adesso valutare se lasciarli tra i giovani e tenerli nel giro della prima squadra, oppure mandarli a farsi le ossa in prestito.