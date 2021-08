L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza incendi in Sicilia.

L’antincendio è un esercito dai costi enormi e dalle poche armi. La flotta si compone di 8 elicotteri noleggiati come ogni anno per 2,5 milioni di euro e dei droni, acquistati invece per 109 mila euro.

L’altro grande problema è l’età dei forestali. Chi è rimasto in servizio ha raggiunto la media di 57 anni. «La priorità — insiste il leader della Flai-Cgil in Sicilia, Tonino Russo — è assumere nuovi uomini ». La Regione ci aveva anche provato con un concorso per il corpo forestale: una parte della selezione, però, è stata impugnata, mentre per sbloccare il resto si attendono istruzioni da Roma. «Ci aspettiamo 40mila domande — anticipa Cordaro — e col Covid è impossibile tenere tutte queste persone insieme».