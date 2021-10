L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle scelte di Filippi in vista del mar h di oggi contro il Foggia.

Filippi dovrà fare i conti con le assenze di Silipo per un attacco febbrile, Valente per una caviglia fuori posto e Buttaro per il primo di due turni di squalifica. Assenze che si aggiungono a quelle di Accardi e Almici. In dubbio anche Dall’Oglio che ieri non si è allenato a scopo precauzionale, ma che è fra i convocati.

In difesa davanti al portiere Pelagotti potrebbe tornare dal primo minuto Peretti con Marconi al centro e Perrotta a sinistra; a centrocampo in mezzo Luperini sembra in vantaggio su Dall’Oglio accanto a De Rose, mentre sulle fasce scelte obbligate con Doda a destra e Giron a sinistra; in attacco Fella e Floriano a sostegno di Brunori.