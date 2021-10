L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla gara odierna in casa Palermo con l’arrivo del Foggia di Zeman al Barbera e qualche tifoso in più.

Oggi alle 17,30 per Palermo-Foggia lo spettacolo non dovrebbe mancare: da una parte i rosanero che in casa hanno un altro atteggiamento rispetto alla squadra timida che va in trasferta, dall’altra i rossoneri pugliesi allenati da Zdenek Zeman al ritorno nella sua seconda città dopo Praga. In mezzo, però, il rischio pioggia.

Con l’allentamento delle restrizioni lo stadio oggi non sarà più aperto solamente ai 2.375 abbonati, ma da ieri alle 14 sono stati messi in vendita altri 6.250 posti, vale a dire tutti i tagliandi dell’anello inferiore dell’impianto di viale del Fante. I biglietti si potranno acquistare sul circuito Vivaticket fino alle 17,15 di oggi pomeriggio.

Al ” Barbera” l’allenatore rosanero Giacomo Filippi sfiderà per la prima volta Zdenek Zeman. «Le sue squadre – dice Filippi – hanno sempre attuato un calcio propositivo, un tipo di calcio che si gioca a viso aperto. Che poi è quello che piace fare anche a noi. Sono sicuro che assisteremo a una partita aperta, bella e ricca di contenuti.